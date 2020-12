My Hero Academia: Endeavor e Hawks spalla a spalla nel magnifico artwork di Yokoyari Mengo

Yokoyari Mengo, trentaduenne autrice di Scum's Wish e del più recente Oshi no Ko, ha dedicato un nuovo sketch a due degli eroi più amati dai fan di My Hero Academia: Endeavor e Hawks. I due Pro Heroes stanno giocando un ruolo centrale nell'ultimo arco narrativo del manga di Horikoshi, e l'autrice ha mostrato il suo apprezzamento con un artwork.

In calce potete dare un'occhiata alle due illustrazioni pubblicate nelle scorse ore, una ritraente entrambi gli eroi e una con il solo Hawks protagonista. Proprio pochi giorni fa la mangaka aveva condiviso degli sketch raffiguranti Bakugo e Todoroki, in occasione dell'annuncio del terzo film di My Hero Academia.

Yokoyari Mengo non è solita realizzare artwork di questo tipo, specie considerando il poco tempo libero a disposizione. L'autrice sta lavorando ininterrottamente su Oshi no Ko dalla scorsa primavera, e considerando la tabella di marcia del co-autore Aka Akasaka, già impegnato da anni con la serializzazione di Kaguya-sama: Love is War, non deve essere un'impresa semplice.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste agli sketch dell'autrice? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi rimandiamo alle nostre previsioni sul capitolo 293 di My Hero Academia, in uscita la prossima domenica su MangaPlus.