My Hero Academia: Endeavor intende espiare i suoi peccati, ecco come

Dopo aver svelato alcuni segreti sul One For All e sui precedenti possessori del Quirk, l'attenzione del nuovo capitolo di My Hero Academia si sposta nuovamente su Endeavor, il quale sta ancora facendo i conti con il suo passato e con la terribile rivelazione fatta al mondo da Dabi.

Durante a violentissima guerra tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale, il villain dalle fiamme blu aveva rivelato di essere in realtà il figlio morto di Endeavor, portando alla luce le violenze domestiche a cui lui e la sua famiglia erano sottoposti. Queste parole hanno portato l'attuale eroe numero uno al centro di un ciclone mediatico, oltre che a un drammatico faccia a faccia con la sua famiglia.

In seguito a un lungo confronto con sua moglie e i suoi figli, Endeavor, accompagnato da Best Jeanist e Hawks, con cui ha formato un trio invincibile, indice una conferenza stampa. Dinanzi al pubblico, Enji conferma che tutte le storie raccontate da Dabi erano vere e si scusa per il suo passato violento. Ma i presenti sembrano non gradire queste scuse e uno dei giornalisti afferma che le sue parole non rimetteranno le cose in sesto: i suoi errori hanno causato il declino della società.

Il piano di Endeavor per espiare i suoi peccati è semplicemente farsi carico di tutte le responsabilità della guerra con i villain. Enji intende combattere i criminali e i problemi della società degli eroi a testa alta e vuole che tutti lo guardino mentre compie la sua missione.

Sebbene la popolazione senta la mancanza di All Might, Endeavor si sta confermando come un degno Number One Heroes.