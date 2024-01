My Hero Academia, Endeavor è morto? Il fato del Nr. 1 spiegato

Com'è ormai noto da tempo, il manga di My Hero Academia è vicinissimo alla fine. Ci sono però alcuni elementi che non sono stati sviscerati e chiariti, primo tra tutti il destino di diversi personaggi principali. Cerchiamo di fare luce sul fato di uno di essi.

Endeavor è sicuramente uno dei personaggi più amati di My Hero Academia, poiché ha avuto un percorso di crescita personale graduale, intenso e toccante. Purtroppo, considerando la sua ultima apparizione nel manga, gli appassionati si chiedono se sia morto oppure no.

Il riferimento è al capitolo 390, quando le vicende legate alla famiglia di Endeavor e a Dabi sono giunte al termine. Lo scontro con il figlio che credeva di aver perso è stato devastante: l'eroe di fuoco ha dovuto affrontare il passato che lo attanagliava sprovvisto di un braccio, perso in precedenza contro All For One.

Solo l'intervento di Shoto e degli altri membri della famiglia ha salvato Endeavor da morte certa e ha permesso ai Todoroki di mettere la parola "fine" alla battaglia. Nel momento in cui scriviamo, ancora non ci sono notizie sulla situazione di Endeavor, ma ci sono buone possibilità che l'eroe Numero 1 sia sopravvissuto poiché, se lo avesse voluto, Horikoshi avrebbe ucciso in passato Enji Todoroki in My Hero Academia. Invece, il mangaka ha investito tanto tempo nel caratterizzarlo a dovere e nel tracciare per lui una strada di redenzione che ha toccato i fan.

