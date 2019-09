My Hero Academia: Endeavor mostra tutta la sua forza

Nuovo arco narrativo per gli eroi di My Hero Academia. Stavolta Kohei Horikoshi ha deciso di lanciare i suoi allievi tra le strade delle città, così come fu per l'arco del tirocinio con Overhaul antagonista. Tuttavia le premesse e l'ambientazione sembrano già far pensare a degli sviluppi completamente differenti.

Dopo la pausa della scorsa settimana, My Hero Academia è tornato col capitolo 244. Avevamo già visto l'ingresso in azione di Endeavor, il quale aveva notato un villain in strada. Il trio di ragazzi della Yuei formato da Midoriya, Bakugo e Todoroki cerca di stare al passo del pro hero, mentre un misterioso anziano capace di volare risucchia tutto il vetro nei paraggi.

Con questo suo quirk di manipolazione crea un'enorme bolla che lancia in strada, la quale viene però fermata dal pugno di fuoco dell'hero number one. In fuga da Endeavor, l'anziano si lancia in un vicolo dove però rivela di aver preparato un'imboscata. Tuttavia questa fallisce grazie ad Hawks, visto alla fine del precedente capitolo. L'eroe alato anticipa di pochi secondi l'intervento dei tre giovani tirocinanti e, dopo l'arresto e le presentazioni, Hawks mette in moto il suo piano.

L'eroe alato è costantemente controllato dal Fronte di Liberazione del Paranormale a cui si è unito, ma deve riuscire a passare il messaggio agli altri eroi per poter ragguagliare sugli ultimi sviluppi. Decide così di dare, dopo un discorso particolare, un libro di Destro a Endeavor. L'eroe fiammeggiante accetterà il regalo e il codice contenuto in esso? My Hero Academia tornerà la prossima settimana.