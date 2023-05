My Hero Academia: quella volta in cui Endeavor riuscì a superare persino All Might

Se nelle pagine di My Hero Academia la famiglia Todoroki è a dir poco impegnata con la questione Dabi, che di lì a poco potrebbe commettere un'atrocità, in My Hero Academia: Team Up Mission Endeavor è alle prese con il racconto di come una volta riuscì a superare il grande All Might.

Per Endeavor, All Might è sempre stato visto come un obiettivo da raggiungere. Tuttavia, le spalle del Simbolo della Pace sono rimaste ben lontane dal Flame Hero, il cui sogno è mutato con il passare del tempo. Piuttosto che superare egli stesso All Might, Endeavor fu talmente preso dal suo sogno da cercare di procreare l'essere perfetto in grado di coronare quel suo desiderio irraggiungibile. Anche a causa di ciò, la famiglia Todoroki ha vissuto una storia tragica in My Hero Academia. C'è però stata una volta in cui Endeavor ha superato All Might.

La "faida" tra Endeavor e All Might nasce durante i loro giorni scolastici alla U.A. High School, come racconta Endeavor a suo figlio Shoto nell'ultimo capitolo di My Hero Academia: Team Up Mission. Una delle lezioni del liceo prevedeva che gli studenti dovessero raccogliere la spazzatura senza utilizzare i propri Quirk dopo le lezioni. Endeavor prese questa come una sfida in cui battere All Might a tutti i costi.

Endeavor effettivamente fu lo studente a raccogliere la maggior quantità di spazzatura, ma All Might non prese nemmeno parte a questa gara poiché distraendosi continuò a chiacchierare con gli altri studenti del campus. Per Endeavor, che racconta con orgoglio questa sua vittoria a Shoto e Izuka, questa resta l'unica vittoria su All Might.