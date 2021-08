My Hero Academia: Ending, il fan numero uno di Endeavor

La società degli eroi è acclamata dai comuni cittadini, i quali ammirano questo o quell'Hero professionista. A volte, però, l'adorazione si trasforma in fanatismo. Questo è il caso del fan numero uno di Endeavor, il Flame Hero che sta addestrando i Tre Moschettieri di My Hero Academia.

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor è giunto al termine, ma non prima d'introdurre un personaggio che bizzarro è dir poco. Parliamo di Ending, un ex galeotto che ammira profondamente l'attuale Number One Hero; così tanto da desiderare che sia lui a ucciderlo.

Uscito di prigione, Ending si trova improvvisamente davanti a uno schermo su cui sta andando in onda un servizio giornalistico: Endeavor ha appena catturato l'ennesimo villain, portando pace in una società disperata per l'abbandono di All Might. Vedendo il suo eroe preferito in TV, Ending decide d'incontrarlo a tutti i costi.

L'ex criminale, però, non si limita ad aspettarlo e a chiedergli un autografo, bensì rapisce suo figlio Natsu e, in cambio della sua libertà, chiede di essere ucciso. A quanto pare, questa non è la prima volta che Ending ed Endeavor si incontrano: sette anni prima, il Flame Hero lo catturò e lo portò in prigione. Da quel momento, il villain ha sviluppato una sorta d'insano fanatismo verso l'attuale No.1.

Ending, il quale possiede un bizzarro Quirk che gli consente di controllare le strisce segnaletiche stradali, si inietta la sostanza dopante che amplifica le Unicità e chiede disperato che Endeavor lo uccida. Il criminale non intende fare del male a nessuno, vuole semplicemente morire per mano del suo eroe.

Il suo sogno, però, s'infrange per colpa di Deku, Bakugo e Shoto, i quali riescono a fermarlo prima del loro maestro, superando così la prova finale del tirocinio. In My Hero Academia 5 inizia la rivoluzione, il campo è pronto per l'ascesa dei villain. Nel frattempo, ecco le immagini su My Hero Academia 5x19.