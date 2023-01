My Hero Academia: la nuova ending della Stagione 6 anticipa un grande scontro per Deku

Con l'episodio 14 di My Hero Academia 6 ha avuto inizio il secondo cour dell'anime firmato Studio BONES. Ma che cosa succederà nella Parte 2 di questa stagione? La nuova sigla di chiusura di SIX LOUNGE anticipa una grande battaglia che coinvolgerà gli aspiranti eroi della Classe 1-A.

In My Hero Academia 6x14 vengono evidenziati i brutali effetti della guerra. Mentre presta soccorso ai civili rimasti coinvolti nella battaglia contro i villain, Uravity si rende conto che la Hero Society non sarà mai più la stessa. La fiducia dei cittadini nei confronti degli eroi sembra essere svanita, con questi accusati di essere stati incapaci di rispondere agli attacchi dei Villain, e come se non bastasse alle centinaia di vittime e feriti gravi si aggiungono numerosi professionisti che decidono di licenziarsi.

Questa situazione disperata porterà a drastiche decisioni. Nella nuova opening di My Hero Academia 6 viene evidenziata la svolta Dark di Deku, analizzata anche nella sigla di chiusura "Kitakaze". La clip della ending permette agli spettatori di rivivere il percorso di Izuku, dal momento in cui ricevette One For All, fino al post guerra.

Dinanzi alla statua disonorata di All Might, l'oscurità di Deku verrà illuminata dall'incontro con i suoi compagni di classe. La seconda parte di My Hero Academia Stagione 6 pare dunque che si chiuderà proprio con la riunione degli aspiranti eroi della 1-A.