My Hero Academia entra nel 2021 con un disegno divertente e un Endeavor mai visto

È finalmente arrivato il 2021, anno che potrebbe segnare una rinascita dopo gli eventi occorsi nel 2020 che hanno reso difficile se non addirittura impossibile il lavoro in tanti settori, comprendendo anche quello dell'animazione giapponese a cui siamo tanto affezionati. Ciò però non rallenterà il ritorno di My Hero Academia con la quinta stagione.

In attesa di My Hero Academia 5 che arriverà tra pochi mesi sui nostri schermi, la produzione dell'anime fa gli auguri ai fan dell'opera tramite la pagina Twitter ufficiale. Come potete osservare in basso, il 2021 si apre col Sole, uno dei simboli del Giappone, che spunta dietro il monte Fuji con le tipiche nuvole astratte spesso riprese nell'arte nipponica. Ma come tutti avranno notato, quel Sole disegnato da Studio Bones per gli auguri di buon anno ha qualcosa di molto particolare.

Sotto la scritta "Happy New Hero''s Year" c'è infatti Endeavor ridisegnato come il Sole, con un volto rotondo e giallo mentre le fiamme divampano tutto intorno come al solito. La scelta è sicuramente comica e divertente dato che non vedremo mai Endeavor in My Hero Academia in questo modo e forse neanche con quell'espressione.

Sicuramente Studio Bones ha fatto auguri originali per i fan di My Hero Academia dove ci sarà il ritorno di Shinso.