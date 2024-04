My Hero Academia entra nell'élite dei manga: il traguardo è storico!

My Hero Academia ha fatto un passo che lo porta dritto nell'élite dei manga più popolari e di maggior successo della storia. La serie di Kohei Horikoshi è entrata di diritto nel club dei migliori, nel circolo dei manga che hanno raggiunto la tripla cifra nella classifica delle vendite totali!

Il 7 luglio del 2014 veniva pubblicato il primo capitolo di My Hero Academia sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Un decennio dopo, l'opera del maestro Horikoshi è entrata nell'olimpo dell'industria manga e passerà alla storia come una delle serie più famose di sempre. My Hero Academia è uno dei migliori shonen in circolazione, e ora ne abbiamo una dimostrazione certa.

Nelle ultime ore è stato rivelato che il manga di My Hero Academia ha superato le 100 milioni di copie vendute. Questo dato è stato ottenuto includendo tutte le unità distribuite tra negozi e librerie, per cui non riflette il numero esatto di copie vendute. Comunque, Kohei Horikoshi e il team di Shueisha hanno da che festeggiare.

Con 40 volumetti, un totale di 418 capitoli pubblicati e 10 anni di serializzazione alle spalle, My Hero Academia conta circa 100 milioni di copie vendute. Si tratta di una delle 10 serie manga di Shueisha a raggiungere un tale traguardo, ma non solo. A oggi, i manga che possono vantare un tale traguardo sono pochissimi e includono serie come Hajime no Ippo e Astro Boy. I tre più venduti sono – in ordine dal più venduto al meno – sono ONE PIECE, Golgo 13 e Detective Conan. Vi ricordiamo che My Hero Academia 7 uscirà presto su Crunchyroll, per cui il manga potrebbe presto aggiornare i propri dati di vendita.

Su #DRCL. Midnight children (Vol. 3) è uno dei più venduti di oggi.