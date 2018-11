My Hero Academia entra nella top 5 dei romanzi grafici più venduti in America!

Il manga shonen nato dalla creatività e bravura di Kōhei Horikoshi è ormai sulla bocca di tutti. My Hero Academia sta rapidamente conquistando un gran numero di fan, non soltanto grazie al successo ottenuto con la terza serie dell'anime, ma anche per le vendite del nuovo volume del manga negli Stati Uniti.

Nello scpecifico è proprio il 15°volume del manga, che è riuscito a conquistare il secondo posto nella classifica delle 20 migliori graphic novel per adulti di BookScan negli Stati Uniti per il mese di ottobre 2018, con altri sei volumi di My Hero Academia (incluso lo spin-off Vigilates) superando addirittura i nuovi titoli di Batman e The Walking Dead.

Un record per questa incredibile opera, non c'è che dire. Il nuovo volume 15, giunto appena dopo Saga vol. 9 di Brian K. Vaughn, è seguito nella top 20 da altri 5 volumi tra My Hero Academia e My Hero Academia: Vigilantes, il cui secondo volume riesce a classificarsi in quinta posizione e il primo in ventesima.

Altri sono stati i volumi della serie principale che si sono classificati. Scorrendo la classifica verso il basso si possono notare che il vol. 1, il 14, il 30, il 2 e il 3 occupano rispettivamente la settima, ottava, nona, dodicesima e diciottesima posizione.

È impressionante vedere quanto l'opera di Kōhei Horikoshi appaia nella lista, assieme ad altri titoli importanti come Batman: White Knight di Sean Murphy, il Volume 7 di Tokyo Ghoul: re di Sui Ishida, e il volume finale di Bleach di Tite Kubo. Ciò non può che far piacere, dati gli ottimi risultati ottenuti in pochi anni da questo manga.

Con già tre stagioni animate ed una quarta in corso d'opera, si può affermare che My Hero Academia sia riuscita a catturare completamente il cuore dei fan, soprattutto nell'ultimo anno. Questo non è uno dei tanti traguardi, non soltanto per Izuku Midoriya, l'amato protagonista della serie, ma anche per l'autore stesso che vede la propria creatura prendere corpo e anima. Voi che ne pensate? siete d'accordo?