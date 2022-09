My Hero Academia: quanti episodi avrà la stagione 6?

La nuova stagione di My Hero Academia sta per approdare sul piccolo schermo per proseguire le avventure di Deku e dei suoi compagni di classe nella U.A. Academy. I nuovi episodi si preannunciano ricchi di azione e combattimenti, con il fronte degli eroi che dovrà nuovamente rivaleggiare con quello dei villain.

My Hero Academia 6 debutterà l'1 ottobre e sarà distribuito in simulcast in Italia grazie a Crunchyroll presumibilmente nella stessa data del Giappone. Ad ogni modo, anche questa stagione ci accompagnerà per diverse settimane visto che le ultime voci di corridoio indicano un totale di 25 episodi.

Nella fattispecie, l'anime sarà diviso in due cour, rispettivamente da 13 e 12 puntate, che non saranno però separate dalla consueta pausa stagionale con la trasposizione che proseguirà regolarmente senza interruzione, salvo una pausa di una o due settimane al termine della prima parte. Si tratta di un'ottima notizia per i fan che non dovranno così attendere un paio di mesi tra un tranche di episodi e l'altra. Il producer di BONES, a tal proposito, ha recentemente ricordato agli appassionati di tenere d'occhio Twice e Mirko che avranno un ruolo importante nella nuova stagione.

E voi, invece, siete pronti per My Hero Academia 6? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.