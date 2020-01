My Hero Academia 4#13: l'ingegnoso piano della League of Villain

Poco prima dell'esplosione dello scontro finale tra Overhaul e Deku, la puntata numero tredici di My Hero Academia ci riporta dalle parti delle eroine, mostrandoci, inoltre, l'astuto piano con cui Toga e Twice sono riusciti a fuggire dal covo degli Otto Precetti.

I due, lo ricordiamo, si sono insinuati nel rifugio di Overhaul per conto di Shigaraki, facendo credere al vice-capo della Yakuza che fossero degli alleati, per poi alla prima buona occasione agire contro quest'ultimo osteggiando l'azione di difesa dei suoi subalterni.

La puntata più recente mette in scena il piano che ha permesso ai due di svignarsela dal covo nemico, imbastendo una soluzione davvero ingegnosa. Attraverso la spiegazione di Twice, capiamo che il villain ha sfruttato il suo Quirk per generare un doppio di uno dei membri della Lega, Mr. Compress, impiegando la sua abilità - che gli permette di scavare nel terreno - per risalire in superficie.

Successivamente, arriva il turno di Toga. La ragazza prende le sembianze di Deku e si rivolge al gruppo capitanato da Ryukyu, informandolo sul luogo di scontro tra Overhaul e il resto degli eroi. Il loro obiettivo finale era quello di creare quanta più confusione possibile tra le due fazioni, al fine di agguantare Eri tramite la copia di Mr.Compress, limitando in questo modo il loro coinvolgimento e quindi il rischio di lasciarci le penne.

Come ovviamente saprete se avete visto la puntata, il loro piano non va a buon fine - con la copia del loro compagno che si dissolve tra i colpi di Chisaki e Deku - il quale riuscirà a prendere in custodia la bambina e ad organizzare un'offensiva letale per il suo avversario.

I fan di My Hero Academia hanno paragonato l'aspetto di Midoriya - mentre utilizza il One For All alla massima potenza - al Super Saiyan Blue di Dragon Ball. La battaglia, comunque, non è ancora finita, come anticipa la preview dell'episodio 14.