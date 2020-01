My Hero Academia episodio 15: l'irrinunciabile proposta di Deku

Nel corso dell'arco narrativo appena terminato di My Hero Academia, Deku si è reso assoluto protagonista riuscendo a sopraffare il vice capo degli Otto Precetti e a salvare, finalmente, la piccola Eri. Ma inevitabilmente, il giovane eroe ha accusato il colpo dopo aver appreso le sorti di Nighteye e Mirio.

Il primo, per difendere i suoi allievi si è scagliato a testa bassa contro Overhaul, finendo però per essere trafitto con un colpo mortale. Per quanto riguarda Mirio, il temerario eroe è stato il primo a trovare Eri ed ingaggiare uno scontro contro il nemico, ma sfortunatamente è rimasto colpito da uno dei proiettili imbevuti del Quirk della bambina, perdendo - almeno per ora - la sua Unicità.

Scosso da questi sviluppi drammatici e tormentato dal pensiero di non aver fatto abbastanza, Midoriya propone a Mirio un'offerta irrinunciabile, il conferimento del One For All. Come ben sappiamo, Mirio era il successore designato del Quirk di All Might, ma dopo che quest'ultimo si imbatté nel giovane Midoriya rimase totalmente folgorato dalla sua indole eroica, decidendo quindi di donare a lui il suo potere.

Soprattutto da quando ha fatto la conoscenza di Mirio, Midoriya ha sviluppato una sorta di complesso d'inferiorità nei suoi confronti, credendo di non essere degno di ereditare il potere del Simbolo della Pace. Tuttavia, Mirio declina all'istante la sua offerta.

Infatti, se dovesse ricevere il suo Quirk, a quel punto anche Midoriya ne rimarrebbe sprovvisto. Parlando con il Professor Aizawa, Mirio ha individuato la sua speranza nel Quirk di Eri, che una volta guarita potrebbe riportare il suo corpo nello stato precedente alla perdita del suo potere.

Nonostante il destino avverso, Mirio continua a sorridere tenendo fede al desiderio del suo maestro in fin di vita, dimostrando ancora una volta di essere un vero eroe.

E' disponibile la recensione dell'episodio 15 di My Hero Academia. Nella preview dell'episodio 16, Bakugo e Todoroki tornano protagonisti.