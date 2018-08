My Hero Academia: l'episodio 20 della Stagione 3 si collegherà al film, vediamo il trailer

Su VVVVID è finalmente disponibile l'episodio 19 di My Hero Academia Stagione 3. Al termine della puntata, come di consueto, possiamo ammirare il trailer di quella successiva: la preview, questa volta, è più lunga del solito e anticipa che ci sarà un collegamento con il film tratto dalla serie anime, Two Heroes.

La trama dell'anime ispirata al manga, infatti, a quanto pare subirà una battuta d'arresto: il prossimo episodio sarà una sorta di filler che si collegherà al primo film di animazione dell'opera, My Hero Academia - The Movie: Two Heroes.

Il titolo della puntata sarà "Salvare il mondo con l'amore!": la trama vedrà gli studenti della classe 1-A che riceverà una lezione particolare da All Might e dal resto del corpo docenti del liceo Yuei. Si tratterà di un episodio speciale e lo capiamo dal fatto che All Might appare nella sua Muscle Form, senza contare che sembra ancora piuttosto in forma e in grado di utilizzare il suo Quirk.

My Hero Academia - The Movie: Two Heroes, infatti, è ambientato prima della Stagione 3, al termine della Stagione 2: il racconto, di conseguenza, si svolge prima dell'epica battaglia tra All Might e All for One, ragion per cui Toshinori sarà ancora in possesso del One for All.

E, infatti, nella pellicola vedremo un inedito team-up tra Deku e All Might, un'occasione che purtroppo non si ripeterà mai più per ovvi motivi.