My Hero Academia: l'episodio 4 svela le orgini del nome da eroe di Mirio Togata!

Dopo una settimana di pausa è finalmente tornato My Hero Academia, l'anime di Studio Bones che nella giornata di ieri ha mandato in onda il tanto atteso episodio 4. Tra le varie novità, la puntata ha scavato nella psicologia di Mirio Togata, rivelando le motivazioni che l'hanno spinto a diventare un eroe e il segreto dietro il nome "Lemillion".

Parlando con Deku durante una pattuglia infatti, Mirio rivela al protagonista che le origini del suo nome da eroe derivano dalla volontà di salvare almeno un milione di persone. Al contrario di molti altri eroi il componente dei Big 3 accetta il fatto di non poter salvare tutti, ma ispirandosi a All Might si prefissa l'obiettivo di aiutare quante più persone possibili.

La personalità di Lemillion si riflette ulteriormente nel suo abbigliamento, che comprende tra le altre cose il numero 1.000.000 stampato sulla parte superiore del suo costume. Il suo coraggio ed il suo ottimismo portarono inizialmente Sir Nighteye a credere che il ragazzo potesse succedere a All Might, ma il ruolo venne affidato a sorpresa a Izuku Midoriya.

Secondo quanto anticipato dal secondo trailer ufficiale di My Hero Academia 4, in questa stagione dovremmo finalmente riuscire a vedere Mirio in azione, anche se le circostanze del combattimento che lo vedranno protagonista non sono ancora chiare.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi come noi di vedere il giovane eroe in battaglia? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!