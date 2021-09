My Hero Academia: l'episodio 5x24 è su Crunchyroll, le origini di Tomura Shigaraki

È stata una stagione durata ben sei mesi, ormai un periodo classico per l'anime di My Hero Academia. La stagione 5 ci ha fatto rivedere i giovani eroi della Yuei, stavolta coinvolgendo sia la classe 1-A che la 1-B con una sfida invernale molto accesa. Si è poi passati a un tirocinio con gli eroi, con Deku che ha aiutato Endeavor e i Todoroki.

L'ultima fase della stagione è stata però dedicata ai villain di My Hero Academia, quel Tomura Shigaraki e il suo gruppo di criminali che erano stati messi da parte da molto tempo. È stato quindi un inverno ricco di eventi per questo mondo di eroi giapponesi, ma ora My Hero Academia 5 si appresta a raggiungere il finale.

Su Crunchyroll è stato pubblicato My Hero Academia 5x24 con sottotitoli in italiano. Il penultimo episodio della stagione è intitolato "Tomura Shigaraki: Origin", facendo da seguito all'episodio precedente dove abbiamo visto l'importante infanzia di Tenko Shimura. L'episodio disponibile da oggi conclude questo ciclo narrativo, concludendo il passato di Shigaraki e portando al termine la saga di My Villain Academia.

La prossima settimana su Crunchyroll arriverà My Hero Academia 5x25 intitolato "Il cielo è alto e blu", che chiuderà questa quinta stagione.