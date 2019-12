My Hero Academia: l'episodio 9 presenta Crimson Riot, l'eroe di Eijiro Kirishima

L'episodio 9 di My Hero Academia è stato nuovamente incentrato su Eijiro Kirishima, miglior amico di Bakugo e tirocinante di Fat Gum in questa nuova stagione dell'anime. Nel corso della puntata i fan hanno anche avuto modo di conoscere Crimson Riot, il paladino dell'aspirante eroe, ma cosa sappiamo su questa icona dei Pro Heroes?

In modo da comprendere la ragione per cui il giovane Kirishima ha deciso di ispirarsi all'eroe, bisogna innanzitutto analizzarne i punti di forza.

Crimson Riot viene presentato come un'eroe "senza paura", pronto a lanciarsi in mezzo alla mischia pur di salvare le persone. Secondo quanto rivelato nel corso dell'episodio però, Crimson è in realtà perseguitato da un incidente avvenuto durante i suoi primi passi nel mondo dei Pro Heroes, quando un momento di esitazione gli costò la vita di alcuni civili.

Kirishima, tormentato allo stesso modo da un episodio simile risoltosi solo grazie all'intervento di Mina Ashido, cambiò radicalmente il suo comportamento quando comprese che anche il suo paladino in realtà aveva paura di agire. Lo studente della 1-A decise quindi di fare di tutto per diventare come il suo eroe, allenandosi costantemente e sopprimendo la sua paura per aiutare il prossimo, ottenendo così un biglietto d'ingresso per il Liceo Yuuei.

Il nome da Pro di Kirishima, Red Riot, è un omaggio allo stesso Crimson Riot, definito dal ragazzo come "un uomo in mezzo agli eroi".

