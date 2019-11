My Hero Academia: l'ultimo episodio ha messo in luce la fama di Midoriya

Un aspetto di My Hero Academia che esercita grande attrattiva sui lettori risiede senza dubbio nel suo protagonista, Midroiya: un ragazzo insicuro e poco fortunato, ma che grazie alla sua volontà ferrea e alla sua costante voglia di migliorarsi fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

L'ultimo episodio dell'anime ha reso giustizia all'impegno di Izuku, che ora sembra godere di una certa fama tra il pubblico, il quale finalmente è in grado di riconoscerlo in mezzo alla grande massa di eroi circolante per le strade della città.

L'aspirante eroe si è diretto in un giro di pattuglia insieme al suo compagno di stage Mirio, per controllare che tutto fosse tranquillo e che nessun criminale minacciasse l'ordine pubblico. Durante il loro pattugliamento due ragazze notano il nostro protagonista, riconoscendo il suo allenamento per diventare un eroe professionista.

La notorietà del giovane, soprattutto dopo gli avvenimenti del Festival Sportivo, è cresciuta esponenzialmente:

Izuku ha messo in evidenza grande tenacia nella competizione, pur non avendo una buona padronanza del suo Quirk, ed è riuscito perfino a mettere in difficoltà il talentuoso Todoroki in uno scontro tesissimo - che ha sì visto come vincitore il figlio di Endeavor ma ha anche sottolineato le grandi potenzialità di Izuku.

Non è importante se il suo Quirk costituisca un peso troppo grande per lui, l'investimento fatto da All Might nei suoi confronti lo spinge a dare il meglio e a colmare il gap con gli altri studenti, con la speranza di divenire un giorno l'erede del Simbolo della Pace.

E' per questo che risulta molto simpatetico nei confronti dei giovani lettori, dato che il suo essere "del tutto normale" lo accomuna con essi, insegnandogli che a fronte di qualsiasi sfortuna bisogna lottare e credere nei propri sogni, dando sempre il meglio di sé stessi.

My Hero Academia ha mostrato l'incontro di Deku con il nuovo villain Overhaul: sul web, intanto, sono spuntati i titoli delle nuove puntate della quarta stagione di My Hero Academia.