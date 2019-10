My Hero Academia: il primo episodio ci ha mostrato la vita nel dormitorio dei ragazzi

My Hero Academia è ripartito con la quarta stagione. La storia si era interrotta lo scorso anno con l'anteprima dello Shie Hassaikai, il nuovo gruppo di criminali che creerà numerosi pericoli al gruppo di protagonisti, con Izuku Midoriya in testa. Ma l'episodio uno trasmesso su VVVVid ha fatto da riassunto, mostrandoci uno spaccato di vita.

L'inserimento del personaggio di Takeo Tokuda, giornalista freelance che voleva scoprire chi fosse l'erede a cui si riferiva All Might dopo l'ultima battaglia a Kamino, ha permesso alla serie di My Hero Academia di riassumere gli eventi passati e fare da legante con la storia della quarta stagione.

Il primo episodio si è quindi concentrato sul ripresentare tutti i giovani eroi della 1-A dell'accademia Yuei e come si comportano durante la vita quotidiana. Vediamo quindi Tokoyami utilizzare il suo quirk Dark Shadow per prendere il pranzo dalla mensa, oppure la classe che rimane estasiata di ricevere il cibo da All Might in persona.

Mentre Tokuda segue la classe grazie al suo quirk che fa sbucare lenti di fotocamere dal proprio corpo, si concentra però particolarmente su Midoriya, arrivando a svelare parzialmente il suo segreto. Il primo episodio di My Hero Academia 4 però si conclude mostrandoci i cattivi di spicco della stagione.