My Hero Academia: l'episodio speciale sarà diviso in due parti, ecco dove vederlo

Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo anticipato l'arrivo di un episodio speciale di My Hero Academia, con data di uscita fissata per il 16 agosto 2020. Oggi, Crunchyroll ha annunciato la distribuzione dell'OAV un giorno prima, ovvero il 15 agosto, mostrando il poster ufficiale e confermando che in realtà lo speciale sarà diviso in due parti.

My Hero Academia: Sopravvivi! Un allenamento critico!, questo il titolo provvisorio dell'OAV, sarà quindi suddiviso in due puntate e supererà la durata totale di 40 minuti. Entrambi gli episodi - rispettivamente sottotitolati "Parte 1" e "Parte 2" - saranno disponibili su Crunchyroll Italia a partire dal 15 agosto 2020, alle ore 17:00.

Nonostante si tratti di uno speciale pubblicato dopo la conclusione della quarta stagione, vi ricordiamo che gli eventi trattati saranno precedenti all'arco narrativo della licenza provvisoria di eroi, raccontata nella seconda metà della stagione 3. Di conseguenza, la storia prenderà luogo prima del tirocinio e dello scontro con Overhaul.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per leggere la nostra recensione di My Hero Academia 4, in cui abbiamo sottolineato pregi e difetti dell'ultima fatica di Studio Bones.