My Hero Academia: il quarto episodio con Togata e Midoriya si mostra in un'anteprima

L'episodio tre di My Hero Academia stagione 4 è arrivato stasera su VVVVid con sottotitoli in italiano. Midoriya deve muovere i primi veri passi nel mondo dei professionisti, e per farlo ha scelto di lavorare per l'agenzia di Sir Nighteye, ex spalla di All Might. Ma ci sono altri pericoli in agguato per la società.

Questo episodio 3 di My Hero Academia ha permesso ai due eroi Izuku Midoriya e Mirio Togata di fare la conoscenza di Eri in un fugace incontro dove, però, i ragazzi vengono a contatto anche con Overhaul. È proprio così che si conclude questa nuova puntata, e i secondi finali su VVVVid ci danno anche idea di cosa dovremo aspettarci dal quarto episodio che però non arriverà la prossima settimana.

L'episodio 4 di My Hero Academia quarta stagione si intitolerà "Un destino avverso" e, dopo essere entrato a contatto con Eri, Deku è costretto a lasciarla andare per farla tornare con il boss della yakuza. Midoriya inizia a farsi alcune domande e ottiene una scioccante risposta da All Might. Il goivane liceale riuscirà a riprendersi per affrontare tutti i pericoli che questa nuova stagione porrà sulla sua strada?

My Hero Academia salterà l'appuntamento di sabato 2 novembre e tornerà il 9 novembre sera.