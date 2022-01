My Hero Academia: l'equipaggiamento segreto degli Heroes nelle pagine extra del manga

In My Hero Academia 341 la prossima mossa dei Villain è sempre più vicina. La guerra è a un passo e per assicurarsi la vittoria, la fazione degli Heroes dovrà ricorrere a tutto il suo arsenale. Negli extra del manga, Koehi Horikoshi ci svela un dispositivo segreto di cui tutti i professionisti sono dotati.

Quando Deku e Iida si sono rivolti a Mei Hatsume chiedendo aiuto, la ragazza ha giurato che la Sezione Supporto avrebbe fornito agli eroi professionisti tutto il materiale necessario per scendere in battaglia nella migliore delle condizioni. Nelle extra page di My Hero Academia Vol.27, scopriamo uno di questi equipaggiamenti segreti che si rivelerà fondamentale per le sorti del conflitto finale.

In guerra, la comunicazione tra i vari plotoni è fondamentale. Ciò, vale anche nel mondo creato da Kohei Horikoshi, come svelato dallo stesso autore. Negli extra del volume 27 del manga, scopriamo che tutti gli eroi professionisti indossano un dispositivo di comunicazione che permette d'interagire a distanza con i compagni. Il potere dei Villain di My Hero Academia sta per rovesciare il mondo, basterà agli Heroes per ottenere la vittoria?

In particolare, il mangaka si riferisce a questo auricolare con il codice seriale HNKS-425M. Di dimensioni ridottissime, permettono di comunicare semplicemente poggiando una mano sull'orecchio. L'auricolare è posizionato nel condotto uditivo, e per questo non è visibile all'occhio dei lettori.