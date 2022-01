My Hero Academia: Eraserhead come Batman in questo sketch metropolitano

My Hero Academia sta per tornare con il capitolo 340 del manga, e il team di produzione dell'anime sta ancora lavorando duramente dietro le quinte per la sesta stagione. Tutti sono al lavoro per mantenere Izuku in pista, e questo include i nostri eroi preferiti della serie.

Nonostante alcune recenti battute d'arresto, Aizawa è pronto ad affrontare i cattivi a qualunque costo, e un artista ha ritenuto che fosse il momento di premiare l'eroe con uno sketch speciale che si ispira alle ambientazioni di Batman.

L'illustrazione arriva da Twitter per gentile concessione di agildedcrow. L'artista ha realizzato un disegno speciale per Christopher Wahkamp, il doppiatore inglese dietro Aizawa. Come potete vedere più sotto, l'artwork prende spunto dall'icona DC Comics, e agildedcrow ha realizzato il disegno per celebrare l'amore di Wehkamp per Batman.

Come potete vedere, Aizawa è visto appoggiato in cima a un palazzo mentre guarda giù dal tetto. Vestito con il suo solito costume, l'eroe sta ovviamente scrutando le strade in cerca di pericoli, e la scena notturna sullo sfondo non fa che aumentare l'atmosfera. Sul retro, si possono anche vedere alcuni edifici illuminati che rendono più viva la città, e Aizawa sembra pronto a buttarsi nel mezzo dell'azione quando ce ne sarà bisogno.

Naturalmente, i fan di Batman conosceranno questa posa perché è stato proprio il crociato incappucciato la renderla così famosa. Il salvatore di Gotham sale spesso sui tetti per sorvegliare la sua città, e si butta nel mezzo dell'azione quando viene chiamato. Lo stesso vale per Aizawa, e gli eroi urbani tendono a mantenere le loro battaglie nell'ombra.

Possono unirsi alle prime linee in alcune occasioni, ma Batman e Aizawa amano le loro radici metropolitane, quindi questo disegno digitale è decisamente azzeccato.

Ovviamente, ci sono alcuni elementi di Batman che si discostano da Aizawa. Siamo abbastanza sicuri che l'insegnante della Classe 1-A non abbia una Batmobile parcheggiata da qualche parte, e Catwoman non lo sta guidando in nessun inseguimento sfrenato. Entrambi però non hanno paura di combattere per la propria città, e faranno di tutto per tenere al sicuro coloro a cui tengono.

Cosa ne pensate di questo confronto con il mondo DC Comics? Per quanto riguarda l'universo Marvel è lo stile di Spider-Man a sposarsi perfettamente con Deku di My Hero Academia. Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.