My Hero Academia: Eraserhead dichiara guerra a Shigaraki

Mentre il papà di My Hero Academia si prende una settimana di pausa per ricaricare le energie e continuare al meglio il bellissimo arco narrativo della battaglia tra Pro Heroes e Villain, l'ultimo capitolo uscito non ha fatto altro che aumentare la curiosità di scoprire come la storia andrà avanti, adesso che siamo nel pieno della narrazione.

Infatti, se nel precedente capitolo avevamo visto Tomura spinto dal suo nuovo potere, il All for One, lanciarsi alla caccia di Deku e dell'unicità che possiede, nell'ultimo lo scontro tra i due è stato soltanto sfiorato, mentre il compenso abbiamo potuto toccare con mano tutta la profonda determinazione di Bakugo il quale, non solo non vuole essere da meno del suo rivale, ma vuole anche dare una lezione a Shigaraki, con il chiaro obiettivo di vendicarsi dall'onta subito durante il campo d'addestramento e redimersi dal senso di colpa che prova per aver "causato", a suo dire, il ritiro di All Might dalla scena.

La battaglia tra i due aspiranti eroi e il temibile Shigaraki è stata solo sfiorato poiché, sul più bello, proprio quando le loro strade si stavano per incrociare, Gran Torino è intervenuto portando lontano i due e dicendo, senza mezze misure che, Tomura, attualmente è fuori dalla loro portata.

La cosa che però ha fatto entusiasmare gli appassionati più di ogni altra è stata sul finale. Quando un furioso Eraserhead giura al portatore del All for One di farlo fuori, mentre gli intima di lasciar stare i suoi studenti. Ovviamente, la dichiarazione di guerra è stata accolta dal villain con sarcasmo e follia, preannunciato un nuovo capitolo incentrato su un combattimento all'ultimo sangue tra i due.

Se il prossimo si concentrerà su tale scontro, non possiamo saperlo, quello che sappiamo, però, è che ne vedremo delle belle. Tu cosa ne pensi di questo nuovo scontro che si stra profilando all'orizzonte?