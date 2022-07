My Hero Academia: Eraserhead è pronto alla battaglia nello sketch di Betten Court

Il 28 maggio 2022 si è conclusa, dopo circa sei anni di pubblicazione, la serie Vigilante My Hero Academia Illegals, spin-off dello shonen My Hero Academia, scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court. Proprio l’artista è tornato nel mondo degli Heroes condividendo un nuovo sketch dedicato ad un grande Pro Hero.

Shota Aizawa è stato il primo professore della prestigiosa U.A. Academy col quale Izuku Midoriya e i suoi compagni hanno avuto a che fare. Sin da subito Aizawa, conosciuto anche col nome da Pro Hero Eraserhead, ha messo a dura prova i suoi studenti per far emergere tutte le loro potenzialità e invogliandoli a mostrare impegno e dedizione. Il suo Quirk, Annullamento, è incredibilmente potente, per quanto richieda attenzione, tecnica e strategia, tutte caratteristiche che rientrano perfettamente nello stile di combattimento di Eraserhead.

Tralasciando alcuni eventi tragici, che hanno costretto Aizawa a non partecipare più direttamente sul campo di battaglia, l’artista Betten Court ha deciso di ritrarlo nella sua tuta con tanto di equipaggiamento tattico, nel fantastico sketch che potete vedere in fondo alla pagina. Come di consueto diteci cosa ne pensate nei commenti.

Ricordiamo infine è stata rivelata la data d’uscita della sesta stagione dell’anime a, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 361 di My Hero Academia.