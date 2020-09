My Hero Academia: Eraserhead è il provocante protagonista di un cosplay al femminile

I protagonisti di My Hero Academia hanno fatto letteralmente innamorare gli appassionati. Non stupisce, dunque, l'elevato numero di cosplay dedicati all'opera di Kohei Horikoshi. Ma questa reinterpretazione di Shota Aizawa si distingue dalle altre in maniera semplicemente pazzesca.

Shota Aizawa, noto anche con il nome da eroe Eraserhead, si distingue e contrappone dai suoi colleghi per la sua natura atipica. Rispetto al colorato e sempre sorridente All Might, ad esempio, Aizawa è un eroe oscuro e quasi losco.

Nonostante il suo carattere introverso, Eraserhead ha comunque conquistato il cuore dei fan, catturati dal suo essere furtivo e sagace. Aizawa, inoltre, è una figura fondamentale per la crescita dei ragazzi della Classe 1-A dell'Accademia U.A., oltre che decisivo per diverse missioni importanti grazie al suo Quirk in grado di annullare le abilità altrui.



La cosplayer @akemi101xoxo ha reinterpretato il personaggio in maniera piuttosto particolare. La versione femminile di Eraserhead è provocante ed esplosiva, visto il costume piuttosto risicato. Con questo look, Eraserhead balzerebbe sicuramente in cima alla lista dei Top 10 Pro Heroes.