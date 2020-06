My Hero Academia: Eraserhead diventa sexy nel cosplay genderbender di Mokie

My Hero Academia si sta concentrando su una saga nel manga che potrebbe cambiare le sorti di Izuku Midoriya e tutti gli altri eroi come li abbiamo conosciuti finora. Tra quelli presenti in questo arco c'è Eraserhead, professionista che è anche un insegnante alla Yuei e il cui nome è Shota Aizawa. Secondo i fan, Eraserhead ci lascerà a breve.

Ma mettendo da parte questa teoria ancora infondata, ci sono anche fan che si concentrano nell'omaggiare i protagonisti di My Hero Academia e qualcuno nello specifico si dedica proprio a Shota Aizawa, o Eraserhead. Ci riferiamo a Mokie, cosplayer che negli ultimi giorni ha caricato una propria foto con un travestimento genderbender.

Ovviamente il cosplay è dedicato ad Eraserhead che viene quindi declinato al femminile. Il professore della Yuei mette in risalto i suoi occhi rossi sotto un ciuffo di capelli neri, mentre intorno ha le solite bende elastiche che usa spesso per i combattimenti e legare i criminali che incontra. Mokie aggiunge un tocco molto sensuale al cosplay di Aizawa di My Hero Academia e, nonostante non abbia presentato tutti i dettagli tipici dell'eroe, è sicuramente somigliante.

Intanto non perdetevi la copertina di My Hero Academia volume 27 pubblicata da poche ore.