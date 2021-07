My Hero Academia: l'eredità del One For All nella cover del Volume 31 leakata in rete

L'ultimo arco narrativo aperto da Kohei Horikoshi in My Hero Academia è uno dei più complessi e intensi mai realizzati dal sensei, una saga ricca di colpi di scena che per la prima volta mette a dura prova gli ideali di Deku. E per un arco così straordinario non poteva mancare una cover d'apertura del nuovo tankobon altrettanto epica.

L'ultimo capitolo ha messo in evidenza il tanto atteso confronto tra Midoriya e i suoi compagni, uno scontro emozionante che per la prima volta mette il protagonista di fronte al peso del One for All e alla salute dei suoi amici. In attesa di conoscere quale sarà l'esito della battaglia nel prossimo capitolo del manga, nel frattempo direttamente dai primi leak di Weekly Shonen Jump è trapelata la cover a colori del 31° numero di My Hero Academia.

Potete dare un'occhiata alla copertina in questione nella foto allegata in calce alla notizia e attualmente in bassa qualità che mostra comunque i soggetti rappresentati, ovvero Deku e All Migh in abiti da eroi mentre fissano una luce, quella presumibilmente del One For All. Una tavola ricca di significato a questo punto della storia visto il precedente trascorso tra maestro e allievo che potrebbe risolversi successivamente in un mini-arco dedicato.

E voi, invece, cosa ne pensate della cover del nuovo volume di My Hero Academia, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.