My Hero Academia: Eri diventa l'allieva di Bakugo nel nuovo sketch ufficiale di Horikoshi

Oggi, 23 aprile 2021, è il giorno d'apertura di My Hero Academia: Drawing Smash, la gigantesca mostra d'arte dedicata all'opera di Kohei Horikoshi. L'esposizione presenta pezzi di collezione di tutti i tipi, da quadri a cartelloni, passando per tavole del manga scartate e persino illustrazioni esclusive, realizzate prevalentemente dall'autore del manga.

Sebbene sia stata confermata la partecipazione di sette grandi mangaka, tra cui figurano Eiichiro Oda, Gege Akutami e Tite Kubo, e nonostante l'apporto di tanti altri artisti e dagli animatori di BONES, la maggior parte delle opere esposte sono state disegnate proprio da Kohei Horikoshi, e tra queste ce n'è una che ha scaldato il cuore dei fan.

In calce potete dare un'occhiata al dolcissimo disegno dell'autore, in cui Eri viene immaginata con indosso il costume da eroe di Bakugo. La ragazzina è stata salvata da Overhaul grazie all'intervento di Deku e Lemillion, e Horikoshi ha immaginato come potrebbe essere un futuro in cui la ragazzina diventi apprendista dell'irascibile aspirante eroe. Il mangaka ha accompagnato il disegno con la scritta "Eri-chan Kacchan", come a suggellare il legame tra i due.

E voi cosa ne dite di questo disegno? Vi piace? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi lasciamo ai primi spoiler ufficiali di My Hero Academia 310, il nuovo capitolo in uscita domenica 25 aprile su MangaPlus.