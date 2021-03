My Hero Academia: Eri diventerà l'erede di Recovery Girl?

Durante il War Arc di My Hero Academia abbiamo visto l'incredibile ritorno in azione di Lemillion, che aveva perso il suo Quirk durante la battaglia contro Overhaul. Se Mirio riuscirà a coronare il sogno di diventare un eroe in grado di salvare un milione di persone il merito è soltanto di Eri-Chan.

Nonostante avesse perso il suo Quirk di Permeazione, Mirio Togata non aveva mai perso la speranza di tornare un giorno a essere un eroe. Stando al fianco della piccola Eri, con cui ha sviluppato un forte legame riportandola finalmente a sorridere, la futura promessa dello Yuei sapeva che un giorno avrebbe riacquisito le sue capacità.

E questo è realmente successo: non solo Eri ha riportato in funzione la Permeazione di Lemillion, ma ha anche portato un po' di speranza alla società degli eroi. Se un giorno Eri riuscisse a padroneggiare completamente il suo Quirk potrebbe diventare la più grande sicurezza dei Pro Heroes.



Come abbiamo imparato a conoscere durante l'arco di Overhaul, il Quirk di Eri, il Rewind, le permette di riportare le persone al loro stato precedente. Tuttavia, Eri è ancora una bambina e la conoscenza del suo potere è altamente instabile. Entrando nello U.A. Highschool, però, potrebbe finalmente padroneggiarlo.

Che Eri possa usare il suo Quirk per combattere è altamente improbabile, dato che ha sempre visto il suo potere come una maledizione. Ma se usasse il Rewind per scopi di supporto potrebbe diventare la migliore medica della società. E questo potrebbe avvenire anche grazie all'aiuto di Recovery Girl, l'anziana infermiera del liceo.

Eri in futuro potrebbe diventare l'erede dell'anziana eroina, un'infermiera ancora migliore. A differenza di Recovery Girl, che può solamente accelerare il processo di naturale guarigione del corpo, Eri può riportare il corpo a uno stato precedente alla ferita subita. Ciò vorrebbe dire che Eri potrebbe curare qualsiasi tipo di contusione, convincendola che il suo Quirk sia in realtà una benedizione.

Nel frattempo, il capitolo 306 di My Hero Academia è diventato trend. In contemporanea con la quinta stagione animata, arriveranno novità per My Hero Academia I Tre Moschettieri.