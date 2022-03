My Hero Academia: quell'eroe è pronto a tornare sul campo di battaglia?

Dopo un lungo preambolo, la Seconda Guerra di My Hero Academia è ufficialmente cominciata. Quando lo scontro esplode, vediamo la prima linea di entrambi i fronti. Come volevasi dimostrare, tra gli Heroes ne manca uno il cui supporto è stato fondamentale nella battaglia precedente. Riuscirà a esserci, oppure no?

Al momento, che Eraserhead possa scendere in guerra al fianco dei suoi compagni pare una possibilità più che remota. Negli ultimi capitoli, abbiamo visto che le sue ferite non sono guarite del tutto, e che, per sua stessa ammissione, il Quirk di cancellazione non agisce più come in passato, almeno su Kurogiri. Tuttavia, la sua figura è ancora importante, poiché guida le mosse degli eroi dal loro QG. Lui forse non ci sarà, ma in My Hero Academia è sceso in campo l'erede di Eraserhead, Hitoshi Shinso.

Una fetta della community è però convinta che gli Heroes potranno contare sui poteri di Eraserhead, e che saranno proprio questi a ribaltare le sorti della guerra. Aizawa ovviamente non potrà esserci, ma il suo Quirk forse si.

Nelle ultime pagine del manga, abbiamo visto Monoma della Classe 1-B scatenare i suoi nuovi poteri. Grazie alla sua Unicità, ha potuto copiare quella di Kurogiri, mettendo in atto la strategia degli eroi. Dunque, il ragazzo potrebbe copiare anche il Quirk di Eraserhead, e intervenire proprio nel momento del bisogno. D'altronde, proprio per via del legame tra Aizawa e Kurogiri, i due dovrebbero aver passato molto tempo fianco a fianco.