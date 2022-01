My Hero Academia: un eroe dello Yuei fa il suo clamoroso ritorno! Che ruolo avrà?

La serie manga di Kohei Horikoshi si dirige verso l'epilogo, e l'Atto Finale di My Hero Academia è ormai pronto per inscenare la guerra finale tra Heroes e Villain. In questa battaglia, parteciperà anche un'aspirante eroe che ha lottato duramente per ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Nell'ultima manciata di capitoli, il Liceo Yuei è stato scosso dalla rivelazione del traditore, il quale era nuovamente pronto ad agire per conto di All For One. Colto in flagrante da Midoriya e Hagakure, Aoyama è ora detenuto presso l'ospedale centrale, dove è sottoposto agli interrogatori della polizia e del suo professore, Eraserhead.

Il ragazzo è stato già perdonato dai compagni di classe, e stando a quanto dichiarato da Aizawa, non verrà espulso dall'Accademia, anzi. In un confronto faccia a faccia, il professore spiega ad Aoyama che il suo contributo potrebbe essere determinante per le sorti della guerra, e che dunque avrà un ruolo di primo piano.

Tuttavia, l'aspirante eroe della 1-A è tremendamente spaventato, e vorrebbe solamente sparire dal mondo. Spinto dalle parole del suo maestro, infine, pare accettare la proposta e tendere la mano agli amici. A quel punto, Horikoshi chiude il capitolo con un drastico cambio di scena.

Nel panel finale di My Hero Academia 340, vediamo il ritorno in azione di Hitoshi Shinso, ex studente del dipartimento ordinario che è riuscito a conquistare un posto nella sezione eroi. Al momento, non è ancora chiaro se sia stato ammesso nella Classe 1-B, o nella 1-A, ma pare probabile che si legherà in qualche modo alla figura di Aoyama.

Di certo, il suo contributo si rivelerà fondamentale ai fini della battaglia finale. Vi lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 341.