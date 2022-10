My Hero Academia, gli eroi all'attacco nella cover per l'edizione Blu-ray della Stagione 6

Dopo tanta attesa, finalmente My Hero Academia Stagione 6 ha fatto il suo esordio. Il conflitto tra Heroes e Fronte di Liberazione del Sovrannaturale è dunque cominciato, con i Villain che hanno subito la prima mossa. Gli eroi professionisti sono partiti all'attacco, anche in una nuova cover art.

Con la Stagione 6 ora in onda sulle emittenti televisive nipponiche, e in simulcast su Crunchyroll, Studio BONES si prepara anche al lancio dell'edizione home video. Lo studio ha infatti presentato in anteprima la cover art che apparirà sui Blu-ray Disc della sesta stagione di My Hero Academia.

La grafica è dedicata agli Heroes, con Izuku Midoriya in primo piano. Deku è l'unico studente della U.A. High School dell'artwork e al sua fianco troviamo infatti il Numero Uno Endeavor e Mirko, eroina che sarà grande protagonista in My Hero Academia 6x02. Più in lontananza troviamo anche Hawks, che attraverso le sue informazioni ha dato vita al piano degli Heroes, ed Eraserhead, pronto a vendicare il suo vecchio compagno Shirakumo.

Nel corso delle prossime puntate dell'anime, la battaglia si farà sempre più dura, con gli Heroes che dovranno affrontare la furia dei Villain e le folli creazioni del dottor Garaki. L'obiettivo della squadra dell'Ospedale di Jaku è quello di impedire che il processo di trasformazione di Tomura Shigaraki venga completato.