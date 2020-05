My Hero Academia: gli eroi avranno due giganti da affrontare, in quanti moriranno?

Ormai è guerra aperta tra hero e villain in My Hero Academia. I protagonisti hanno dovuto prendere l'iniziativa per fermare una volta per tutte i cattivi guidati da Shigaraki prima che possano ulteriormente evolversi e diventare una minaccia impossibile da fermare per la società.

I recenti capitoli di My Hero Academia hanno presentato il risveglio di Tomura Shigaraki che da diverse settimane era in una fase di recupero dovuta all'operazione portata avanti dal dottor Garaki. Nonostante una fase iniziale dove sembrava morto perché svegliato prima del tempo, in My Hero Academia 272 è stato confermato il ritorno di Shigaraki. Il suo potere si è propagato per tutta l'area circostante uccidendo eroi come Crust e mettendone in difficoltà altri.

Ma ovviamente oltre lui è arrivato il risveglio di un altro essere mostruoso: Gigantomachia. L'animaletto di All for One ora è fedele completamente a Shigaraki e ha percepito nonostante la lontananza il risveglio del suo nuovo maestro. Essendo nella magione dove si trova il Quartier Generale del Fronte di Liberazione del Paranormale, sarà lui a occuparsi di tutti gli eroi che stanno attaccando in quel momento l'edificio.

Ciò vuol dire che nei prossimi capitoli di My Hero Academia vedremo in azione due fronti diversi dove saranno protagonisti i due nuovi giganti del male: da una parte Tomura Shigaraki contro Deku e compagni, dall'altra Gigantomachia contro il resto degli eroi che si trovano al quartier generale. Sembra quindi che gli eroi siano in netto svantaggio.