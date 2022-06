My Hero Academia: gli eroi del Liceo Yuei si preparano all'inverno in questa art ufficiale

A pochissimi giorni dall'avvio della stagione estiva, lo staff di My Hero Academia si proietta già verso l'inverno. D'altronde, con l'uscita di una nuova stagione anime e il manga che si avvicina alla fine, i prossimi mesi saranno impegnatissimi per il franchise di Kohei Horikoshi. Ecco, dunque, dieci eroi già pronti per l'inverno!

Mentre tutti programmano le vacanze al mare, My Hero Academia vola già verso l'inverno. Nel corso dell'opera, abbiamo già visto i protagonisti in tenuta invernale, ma il freddo clima della stagione che va da fine dicembre a fine marzo, ha ispirato una nuova illustrazione ufficiale. Dopo lo sketch di My Hero Academia dell'assistente Noguchi, ne arriva uno nuovo.

Nell'artwork che vedete in calce all'articolo, e che verrà pubblicata sul prossimo numero della rivista giapponese Saikyo Jump di Shueisha, vediamo dieci eroi in outfit invernale. Con quei pesanti cappotti pellicciati, non avranno alcun problema a proseguire la battaglia con i Villain anche a temperature sotto lo zero. Vista la dicitura, questa sarà una illustrazione per lo spin-off My Hero Academia: Team-Up Mission. Nel frattempo, in rete impazzano gli spoiler per My Hero Academia 356.

Il poster, condiviso in anteprima dall'insider Twitter @Atsushi101X, è diviso in due parti. In quella superiore, vengono raffigurati, in ordine, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Hawks. Nella sezione sottostante, troviamo invece Tenya Iida, Shota Aizawa, Present Mic, Rody (protagonista del film World Heroes Mission) e Hitoshi Shinso.