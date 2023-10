My Hero Academia, gli eroi non hanno bisogno dei quirk: ecco 5 scene che lo dimostrano

Non tutti gli eroi indossano un mantello. Oppure, come molto probabilmente verrebbe detto in My Hero Academia, non tutti gli eroi hanno un quirk. Questi cinque personaggi hanno dimostrato, in alcune scene estremamente commuoventi, che non c'è bisogno della propria unicità per essere un eroe.

Nella seconda stagione vediamo uno dei confronti più importanti della serie, che inconsapevolmente darà il via ad una delle amicizie più belle di My Hero Academia. La battaglia fra Deku e Todoroki nel Festival Sportivo non è solo una lotta a chi è più forte, ma è una battaglia per l'identità e l'accettazione di se stessi. Midoriya convince Shouto ad abbracciare il suo Half Hot e combattere nel pieno del suo potenziale, mostrando tutta la sua empatia di fronte al suo compagno.

Durante la lotta contro Overhaul, Lemillion dimostra il vero ruolo di un eroe in battaglia. Colpito da un proiettile che elimina i Quirk, Mirio Togata non vacilla ed è sempre più determinato a proteggere Eri ad ogni costo. Con la sua forza d'animo riesce a sopportare l'immenso dolore fisico che prova e mettere la bambina in salvo.

Anche All Might è stato visto sempre come un eroe invincibile, ma quando s'inginocchia di fronte alla mamma di Deku per prometterle che proteggerà suo figlio ad ogni costo, come se fosse figlio proprio, dimostra il sano eroismo di un uomo, che va oltre le proprie responsabilità verso i cittadini.

Le scuse di Endeavor arrivano tardi e molto probabilmente non possono fare ammenda per tutti i danni che ha causato alla sua famiglia. Nonostante ciò, egli comprende il dolore che ha causato ai Todoroki e Rei e i suoi figli decidono di perdonare Endeavor, dimostrando che il perdono è meglio di qualsiasi forma di risentimento.

Avevamo già precedentemente parlato dell'importanza del monologo di Uraraka in My Hero Academia, il quale ha avuto un particolare impatto non solo su Deku e sulla società degli eroi ma anche su noi spettatori. Uraraka esorta i cittadini a vedere gli eroi non come divinità intoccabili, ma come esseri umani gravati dalle proprie vulnerabilità e complessità. Il discorso di Uraraka è un appello all'empatia, a riconoscere il costo emotivo e psicologico che deriva dall'essere un eroe.