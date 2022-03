My Hero Academia: gli eroi posseduti da Sukuna di Jujutsu Kaisen in queste fanart

La fantasia dei fan non si ferma davanti a niente. Con i manga e gli anime che diventano sempre più popolari in tutto il mondo, ormai è all'ordine del giorno l'illustrazione di qualche artista di talento che unisce due universi diversi, come accaduto negli ultimi tempi a My Hero Academia e Jujutsu Kaisen.

I due progetti, tra i più in vista grazie a degli anime e manga di successo, sono stati trasformati completamente grazie alla visione di JeeZ, un'illustratore che ha spesso proposto miscele di personaggi sulla sua pagina Instagram. Negli ultimi mesi, sotto richiesta di alcuni follower, JeeZ ha iniziato a proporre la versione di alcuni personaggi di My Hero Academia se avessero subito la maledizione di Ryomen Sukuna.

Partendo da Deku con Sukuna, la cui immagine è disponibile in basso, JeeZ ha realizzato tante fan art dove la cattiveria della maledizione si impossessa dell'animo buono degli eroi di My Hero Academia. Nel video tratto dal suo canale Instagram si vedono tanti esempi di questa integrazione dell'universo di Jujutsu Kaisen a quello creato da Kohei Horikoshi, denotando anche tanta fantasia oltre che abilità.

Un assistente di Horikoshi si è invece focalizzato su Uraraka VS Toga, mentre il famoso A2TWillDraw ha preparato Naruto in versione My Hero Academia e non solo.