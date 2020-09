My Hero Academia: alcuni eroi sono salvi dalla morte? Scopriamo chi

La top 10 degli eroi di My Hero Academia presentata alcuni anni fa nel manga di Horikoshi - ripresa poi nella recente quarta stagione dell'anime - ci aveva introdotto ad alcune figure importanti. Quasi tutti e dieci hanno preso parte alla guerra contro i villain che sta tenendo banco in questi ultimi capitoli del manga.

Hawks, Mirko, Crust, Endeavor: sono tanti gli eroi che hanno preso parte alla battaglia contro l'armata di Shigaraki, ma alcuni hanno sofferto ferite gravi o sono addirittura morti. Mentre Crust è sicuramente morto per mano del decadimento di Shigaraki, Hawks e Mirko avevano invece subito ferite gravissime che facevano temere per la loro vita. In più, recentemente anche Gran Torino è stato gravemente ferito da Shigaraki in una scena che sembrava confermare la sua morte.

My Hero Academia 283 ha però rassicurato sulla condizione di alcuni di loro. Hawks è ancora vivo anche se non cosciente, mentre Mirko è sveglia e sta tentando di tenere duro. Lo stesso vale per Gran Torino che, come sottolinea Deku, potrebbe riprendersi se curato in tempo. Il vecchio eroe che addestrò Toshinori è ancora cosciente dato che nell'ultima fase del capitolo di My Hero Academia riconosce il quirk che sta usando Deku, ovvero il Float appartenuto in passato a Nana Shimura.

Ma è solo questione di tempo, non tutti riusciranno a salvarsi da questa situazione. Le ferite sono infatti molto gravi e i soccorsi potrebbero non arrivare abbastanza in fretta.