My Hero Academia: gli eroi scendono in guerra nella nuova fase del manga

Kohei Horikoshi ha gettato le basi per un arco narrativo che potrebbe portare a una nuova società nel mondo di My Hero Academia. Gli eventi che si stanno tenendo dall'inizio della serie hanno portato prima a un'escalation criminale, poi alla fine del simbolo della pace All Might e adesso potrebbe il tutto sfociare in un'enorme guerra.

La trasformazione della società è avvenuta lentamente nel corso dei capitoli di My Hero Academia, ma sembra che l'avvenimento di Deika City abbia dato il colpo di grazia. Ora l'opinione pubblica sta reagendo più che mai e i piani alti della società hanno deciso di intervenire lanciando in campo gli aspiranti eroi, obbligandoli a prendere parte ai tirocini temporanei.

A confermarlo è stato il preside Nezu della Yuei durante il capitolo 242 di My Hero Academia: "Stavolta, la stessa Commissione di Pubblica Sicurezza ha richiesto che ogni studente dei corsi per eroi partecipi in ciò che chiamano 'test sul campo'".

E gli effetti di questa scelta si sono già visti, con il trio composto da Deku, Todoroki e Bakugo da Endeavor per un periodo di apprendistato, partito già col piede sbagliato. La società sta per esplodere e gli hero dovranno assolutamente scontrarsi con l'ancora segreta nuova organizzazione presieduta da Tomura Shigaraki.