My Hero Academia: eroi e villain riappacificati, è possibile?

My Hero Academia, con la mossa finale fra Himiko Toga e Ochaco Uraraka, sta per giungere al termine con il suo arco finale. Adesso i fan si chiedono cosa ci sarà in serbo per le due ragazze, adesso più forti e legate che mai da uno stesso passato e, forse, uno stesso destino.

L'ultimo spoiler del capitolo 395 di My Hero Academia ha lasciato tutti in lacrime con un finale che ha lasciato a bocca aperta. Le cose sarebbero potute andare diversamente, dopo aver visto l'andamento dei capitoli precedenti.

I lettori della serie si sono fortemente legati al rapporto che hanno sviluppato Toga e Ochaco, il quale ha subito una svolta nei numeri usciti su Weekly Shonen Jump. Togocha è di tendenza sia su Twitter che su Tumblr e che si tratti di una relazione platonica o meno, i fan sono impazziti.

Considerando il primo incontro che hanno avuto Himiko e Uravity, era difficile immaginare che le due potessero sviluppare una sorta di legame, eppure entrambe hanno aperto i propri cuori all'altra e si sono messe completamente a nudo.

Il capitolo 394 ha visto il trionfo di due ragazze, apparentemente agli antipodi, ma con un passato molto più simile di quanto ci si possa immaginare. La prima, un'eroina, ha affrontato numerose difficoltà economiche che l'hanno portata a desiderare di diventare un eroe che salva le persone. La seconda, una villain ricolma d'amore che non è stata accettata dalla società per la sua natura perversa e spaventosa.