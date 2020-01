My Hero Academia: Eroi vs Villain, la talpa del Liceo Yuei sarà presto svelata?

Abbiamo visto come nel capitolo 258 di My Hero Academia siano finalmente entrati in azione sia il fronte degli eroi che quello dei cattivi, pronti a una guerra che sicuramente non passerà inosservata e avrà delle ripercussioni sull'intero mondo una volta ultimata.

E mentre vengono svelati di continuo nuovi misteri come i dettagli sui precedenti possessori del One for All, c'è ancora un mistero che non è stato svelato. Un mistero che sicuramente farà luce sul passato della serie, sui gruppi che fanno parte del Fronte di liberazione del paranormale e sul All for One.

Seguendo le vicende del manga abbiamo iniziato a capire che, all'interno del Liceo Yuai c'è un infiltrato che passa informazioni strettamente riservate alla Lega dei Cattivi e anche se lo scontro che si era andata a creare tra questi ultimi e l'Armata di Liberazione aveva oscurato un po' la cosa, sembrerebbe che l'idea di inserire una talpa tra le file nemiche sia stata una idea architettata fin dall'inizio da All for One.

Per qualche motivo? Be' potrebbe anche essere che in realtà l'infiltrato avesse contatti sia con la Lega dei Cattivi che con l'Armata di Liberazione e che mentre passava informazioni alla prima, spingeva i secondi ad attaccare la Lega, con il chiaro scopo, alla fine di tutto, di far alleare i due gruppi e mettere il pupillo del nemico numero uno di All Might, Shigaraki Tomura, a capo di tutti i cattivi. Cosa che, effettivamente, alla fine è avvenuta.

Con gli eroi che si sono potenziati da una parte e i villain dall'altra, nell'ultimo capitolo si sono visti i Pro Hero chiamati in battaglia in una città lontana sotto la minaccia di Shigaraki Tomura, pronto a far fuori tutti i suoi rivali con un unico attacco. E se questo fosse il momento in cui verrà rivelata l'identità della talpa? E se magari entrerà in azione colpendo il Liceo Yuei proprio nel momento di massima vulnerabilità con gli eroi lontani?

Fateci sapere cosa ne pensate e che teorie avete in merito. Vi aspettiamo qui sotto nei commenti.