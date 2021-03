My Hero Academia: gli eroi dello Yuei tirocinanti degli Avengers in queste fanart

Stavate aspettando il crossover definitivo tra supereroi? Eccolo qui per voi sotto forma di fanart: i giovani protagonisti di My Hero Academia incontrano gli Avengers per il tirocinio!

Manca sempre meno all'arrivo della quinta stagione di My Hero Academia, e mentre Italia 2 ci ripropone le repliche della seconda e in prima visione gli episodi della terza, un altro modo per ingannare il tempo potrebbe essere quello di immaginare un crossover davvero super.

E quale crossover potrebbe essere più super di uno tra My Hero Academia e gli Avengers?

Sì è vero, in passato ne abbiamo visti già alcuni, ma l'utente Reddit u/mitchellmarrker ha creato una nuova fanart dal concept davvero originale, che immagina Deku e gli altri come tirocinanti dei più diversi eroi Marvel.

Ecco allora che abbiamo Midoriya come spalla di Captain America, Bakugo in coppia con Iron Man, Uraraka con Scarlet Witch, Asui su per i grattacieli della città con Spider-Man, Kirishima a tirar pugni con La Cosa e Todoroki in sella alla moto di Ghost Rider.

Nei commenti, l'autore dello slideshow chiede anche di far sapere quali altri abbinamenti sarebbero perfetti secondo il web tra i vari personaggi Marvel e gli altri eroi nati dalla fantasia di Kōhei Horikoshi. Noi iniziamo con il proporre Kaminari e Thor, Tokoyami e Cloak e Hakagure e La Donna Invisibile... Voi invece?