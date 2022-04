My Hero Academia: l'eroina dagli Stati Uniti torna nella cover del Vol. 34

Mentre la serializzazione di My Hero Academia procede spedita su MangaPlus e Weekly Shonen Jump, la serie manga viene pubblicata a cadenza più sostenuta. Nel Volume 34 dell'opera firmata Kohei Horikoshi, infatti, i lettori rivivranno un vecchio arco, quello dedicato all'eroina venuta da oltreoceano.

Mentre l'autore è già impegnato con la guerra finale tra Heroes e Villain, il manga di My Hero Academia sta per approcciarsi con una saga breve, ma intensa che ha portato il pubblico a fare la conoscenza di un'eroina amatissima. Il tankobon numero 34 della serie manga, infatti, è interamente dedicata alla storia di Star and Stripe, la Number One Hero degli Stati Uniti d'America.

Mentre la società degli eroi giapponese vive la più grande crisi di sempre, il resto del mondo resta a guardare. La commissione internazionale decide infatti di non intervenire. Solamente una persona, ignora questo ordine e agisce per conto suo: l'eroina che svetta nella classifica statunitense.

In uscita il 2 maggio 2022 in Giappone, My Hero Academia Vol. 34 raccoglie i capitoli che vanno dal 329 al 339. Questa parte della storia è segnata dall'emozionante conflitto tra Star and Stripe e Tomura Shigaraki e per questo l'eroina americana viene omaggiata nella cover del tankobon. L'arco di Star & Stripe merita maggiore spazio nell'anime di My Hero Academia, ma questo è comunque un buon modo per rivivere il suo intervento.

L'artwork a colori presente sulla copertina del volumetto ritrae una gloriosa Star and Stripe in tenuta da combattimento. Questo trentaquattresimo volume è l'ultimo saluto alla eroina che più tra tutti si è avvicinata ad All Might. Ecco infine un cosplay bodypaint di Star and Stripe.