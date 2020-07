My Hero Academia: l'eroina vietata ai minori Midnight nello splendido cosplay di Natalia

Tra i professori della Yuei, scuola in cui si tengono parte delle avventure di My Hero Academia, c'è Midnight. Nemuri Kayama è stata anche una compagna di scuola di Eraserhead e Present Mic e fin dagli albori ha avuto un lato sadico e seducente. Ancora oggi si presenta con una calzamaglia molto attillata e un modo di fare molto sexy.

Inizialmente nei piani di Kohei Horikoshi doveva avere un costume molto più erotico e spinto, ma alla fine il mangaka ha scelto di mostrarla in My Hero Academia con una calzamaglia bianca e aderente che lascia intravedere tutte le forme, un corpetto di pelle sotto il seno e una cinta e stivali rossi. Il tutto accompagnato da una frusta e una mascherina intorno agli occhi che la rendono ancora più sadomaso.

I fan di My Hero Academia la adorano e per questo sono spuntati in rete diversi cosplay a lei dedicati. Natalia Kat ha postato nelle scorse ore un cosplay di Midnight, che potete vedere in basso. Vista di profilo, la ragazza ha messo in risalto il suo lato B insieme al resto del costume facendo capire perché Midnight è un'eroina vietata ai minori.

Natalia Kat ci aveva anche regalato uno splendido cosplay di Ciri da The Witcher, mentre Midnight diventava provocante grazie a EmilyRexz.