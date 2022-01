My Hero Academia: tutto l'eroismo americano in un cosplay bodypaint di Star and Stripe

Prima dell’atto conclusivo che vedrà molto probabilmente l’entrata sul campo di battaglia delle fazioni di Heroes e Villains, Kohei Horikoshi ha introdotto uno dei personaggi più interessanti all’interno della serie My Hero Academia. Si tratta della Pro Hero americana Star and Stripe, omaggiata con un incredibile cosplay bodypaint.

L’universo narrativo costruito da Horikoshi lascia ovviamente spazio a numerosi personaggi più o meno caratterizzati, diversi per quanto riguarda i poteri e con obiettivi che li portano spesso ad intraprendere percorsi più o meno travagliati. Una delle figure più rappresentative dell’eroismo è senza ombra di dubbio proprio Star and Stripe, la Pro Hero numero 1 negli USA, che sin da bambina ha cercato di eguagliare le imprese di All Might.

Purtroppo mentre si dirigeva verso il Giappone con la sua squadra, Star and Stripe si è ritrovata contro la nuova versione di Tomura Shigarki, e per quanto sia riuscita ad infliggergli più danni di quanto sperasse, la coraggiosa Hero è stata distrutta dal Villain. Per renderle omaggio l’appassionata sailorkayla ha realizzato l’incredibile cosplay bodypaint che potete vedere nel post in calce, cercando di ricreare anche l’ultimo saluto dell’eroina rivolto ai compagni.

Per concludere vi lasciamo scoprire l'equipaggiamento segreto degli Heroes, e vi lasciamo ad un sensuale sketch di Mirko.