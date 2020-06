My Hero Academia: l'eroismo di Izuku Midoriya è in risalto nel capitolo 274

Sembra che My Hero Academia voglia spingere sull'acceleratore, nonostante le ultime battaglie tra gli eroi professionisti e il fronte di liberazione del paranormale abbiano già proceduto in modo molto rapido. Adesso però Kohei Horikoshi lancia un potenziale scontro del secolo.

Con il risveglio di Tomura Shigaraki, adesso in possesso dell'All for One, i protagonisti di My Hero Academia sono davvero nei guai. Il loro intervento è risultato inutile e anzi ha provocato la morte di diversi hero. Adesso è il turno di Endeavor di affrontare il nuovo Shigaraki, ma in procinto di lanciarsi nello scontro c'è anche Izuku Midoriya.

Il protagonista di My Hero Academia ha infatti udito il messaggio di Endeavor, secondo il quale Shigaraki è alla ricerca di un certo One for All. Deku non può lasciar correre la cosa, essendo lui il bersaglio dell'antagonista, e decide di lanciarsi alla carica per evitare di coinvolgere altre persone. Infatti, essendo un membro della squadra di evacuazione, rischierebbe di mettere a repentaglio le vite di eroi e civili mentre viene inseguito da Shigaraki.

Al suo fianco ci sarà però Katsuki Bakugo con cui formerà un tag team quasi inedito. Deku deve ora rischiare la sua vita e cercare di portare a termine una volta e per tutte l'eterna lotta tra One for All e All for One.