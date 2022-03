My Hero Academia: l'errore più grande della serie

L’atto conclusivo di My Hero Academia è iniziato. Negli ultimi capitoli Horikoshi ha mostrato ai lettori la prima fase di quella che probabilmente sarà la battaglia tra Heroes e Villains che porterà all’epica conclusione della serie, dove a giocare un ruolo fondamentale saranno Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki , o cosa è rimasto di lui.

Ed è proprio prendendo in considerazione l’evoluzione e il profondo cambiamento del Villain che un fan della serie ha sollevato un interessante punto di vista. Nel post riportato in calce, l’utente QuinnorDie ha espressamente considerato lo stravolgimento di Shigaraki come una vergogna per l’intera opera di Horikoshi. Se da una parte abbiamo assistito all’evoluzione di Deku, e anche al suo momento da Vigilante solitario, Midoriya è tornato sui suoi passi grazie al sostegno dei compagni e dei mentori che ha avuto, dall’altra il cambiamento di Shigaraki è avvenuto in maniera troppo rapida.

Come sottolinea l’appassionato, nel corso dei più di 300 capitoli abbiamo imparato a conoscere i lati più nascosti e reconditi di Shigaraki, i motivi e le delusioni che lo hanno portato sul cammino da Villain, per poi diventare una marionetta di All For One, privato della sua vera essenza e confuso riguardo sé stesso. La personalità dell’antagonista principale ha infatti finito per sovrastare e quasi oscurare del tutto il carattere del ragazzo, diventato un’arma di distruzione geneticamente modificata.

Secondo alcuni, Shigaraki sarebbe sempre stato un’estensione di All For One, o addirittura una semplice pedina nei suoi piani, e per quanto possa sembrare plausibile, rimane evidente il sostanziale cambiamento del personaggio. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito che Shigaraki rimanesse sé stesso negli sviluppi della trama? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto.