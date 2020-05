My Hero Academia: tutti i poteri che Deku sbloccherà nei prossimi capitoli

Nel capitolo 272 di My Hero Academia pubblicato pochi giorni fa, Izuku Midoriya è riuscito ad accrescere ulteriormente la sua forza, migliorando il controllo di One for All. Il nuovo potere del protagonista non è ancora sufficiente per sconfiggere la sua nemesi ma gli permetterà, fortunatamente, di sbloccare altre abilità.

Cosa possiamo sicuramente aspettarci, dunque, dal passaggio al One for All al 45%? Innanzitutto nuovi Smash, i colpi fisici definitivi tanto amati da All Might. Deku iniziò ad imitare il suo paladino copiandone il Detroit Smash quando il suo potere era al 5%, per passare poi all'utilizzo del Delaware Smash una volta raggiunto il 20. Una volta accresciuta la sua forza però il protagonista preferì percorrere un'altra strada, inventando la tecnica del Full Cowl e altri colpi finali completamente originali: il Manchester e il St. Louis Smash. L'ottenimento del One for All al 45% porterà sicuramente altre interessanti novità su questo fronte.

Tra gli altri poteri poi, Deku sbloccherà senza dubbio la capacità di levitare in aria, copiando il Quirk di Nana Shimura. Nell'istante in cui Deku ottenne il Quirk Blackwhip infatti, fu rivelato che il possessore di One for All avrebbe potuto sbloccare tutti i poteri dei precedenti utilizzatori. Il potere di Shimura è duttile, bilanciato e contrasta perfettamente l'eccezionale abilità di Tomura Shigaraki.

Tra gli altri non è ancora chiara l'entità dell'abilità di metamorfosi fisica di All Might. Nel caso in cui fosse uno dei poteri latenti del Quirk, Midoriya potrebbe utilizzarlo per rendere più efficaci i suoi attacchi fisici. Oltre ai sei poteri nascosti di One for All poi, Midoriya dovrebbe poter contare sulla capacità di trasferire il suo potere, così come mostrato nel film My Hero Academia: Heroes Rising.

E voi cosa ne pensate? Deku dovrebbe migliorare i suoi Quirk o cercare di sbloccare quelli nuovi? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!