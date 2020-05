My Hero Academia e il grande escluso: qual è la reale forza di Koda?

Koji Koda, l'aspirante eroe di My Hero Academia in grado di controllare il regno animale, è uno di quei personaggi che non hai mai ricevuto grande attenzione nell'opera di Kohei Horikoshi. Ma quanto è realmente forte il compagno di classe di Deku? Un utente Reddit ha analizzato il suo potere, scoprendone delle potenzialità pressoché infinite.

Per chi non avesse familiarità col personaggio, ricordiamo che Koda è un aspirante eroe nonché studente della 1-A nel Liceo Yuei, in possesso di un Quirk chiamato Anivoice. L'abilità di Koda gli permette di controllare qualsiasi creatura nel regno animale, compresi gli insetti, premesso che questi siano abbastanza vicini da sentire il suo ordine.

L'utente blue4029 ha deciso di analizzare il quirk, arrivando alla seguente conclusione: "Koda è in grado di controllare qualsiasi animale, e sapete cosa vuol dire questo? Che il suo è un Quirk di altissimo livello. Ci sono milioni di tipi di insetti, quindi se solo lo desiderasse Koda potrebbe facilmente distruggere una città. Il fatto che la maggior parte degli scontri in My Hero Academia avvengano in luoghi urbani potrebbe sembrare un limite, ma non bisogna dimenticare che in città esistono i ratti. Koda potrebbe potenzialmente scatenare una pandemia se lo desiderasse".

Koda è spesso ai margini della narrativa per via della sua personalità, ma non ci sono dubbi sul fatto che se si trovasse ad operare come Pro Hero in mezzo alla natura, avrebbe una chance molto alta di vincere qualsiasi scontro.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Leggete l'analisi visibile in calce e fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste leggere altri approfondimenti simili invece, vi rimandiamo alla nostra analisi sul quirk dell'eroe alato di My Hero Academia e sull'attuale forza di Izuku Midoriya.