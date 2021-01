My Hero Academia: un esilarante cosplay lowcost di Momo Yaoyorozu

Siamo abituati a vedere i nostri personaggi preferiti con cosplay ben fatti e appaganti. Per esempio, uno dei manga e anime che più richiama l'attenzione dei fan è My Hero Academia. Abbiamo visto infatti la ammaliante Camie Utsushimi così come la prosperosa Momo Yaoyorozu.

Ed è proprio su Momo Yaoyorozu che ci concentriamo oggi, ma in una versione molto diversa dal solito. La ragazza, bella e curvilinea, è stata protagonista di un cosplay lowcost a tema My Hero Academia. E chi poteva effettuarlo se non il nostro Lonelyman?

In basso possiamo vedere la nuova foto postata dal geniale inventore di cosplay con questa Momo Yaoyorozu che probabilmente non piacerà come quella reale ma indubbiamente riuscirà a strappare una risata. Con le quattro foto vediamo la creazione di questo travestimento atipico che passa dal disegno dei particolari capelli all'utilizzo di alcune mele per simulare il costume e il seno, oltre una sciarpa che completa il tutto.

Il post ovviamente è diventato immediatamente virale, raccogliendo oltre 150.000 likes in neanche 24 ore. E voi invece preferite la Momo Yaoyorozu che abbiamo visto in My Hero Academia finora e che rivedremo anche nella prossima stagione oppure questa lowcost?